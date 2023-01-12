منظمة العفو تندد ب”حرب منسية” في موزمبيق بعد انتشار فيديو لجنود يحرقون جثة

2023/01/12 | 19:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جوهانسبرغ-(أ ف ب) – قالت منظمة العفو الدولية الخميس إن مقطع فيديو يظهر جنودا يلقون جثة على كومة من الأنقاض المشتعلة في شمال موزمبيق المضطرب “يعطي لمحة” عما يحدث في “حرب منسية”.وأضافت في بيان أن “انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي ما زالت مستمرة”.وبدأ تمرد جهادي دامٍ في مقاطعة كابو ديلغادو في […]

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