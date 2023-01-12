معظم الأعراض الطفيفة لكوفيد طويل الأمد تختفي في غضون عام 

2023/01/12 | 19:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لافتة تطلب من الناس وضع الكمامة في محطة للسكك الحديد في نيويورك، في الثاني من آب/أغسطس 2021 © ا ف ب/ارشيف كينا بيتانكور باريس (أ ف ب) – أظهرت دراسة علمية نُشرت نتائجها الخميس أن معظم الأعراض الطويلة الأمد لكن الطفيفة المرتبطة بكوفيد -19 تميل إلى الاختفاء في غضون عام بعد الإصابة بالفيروس.وأوضح […]

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