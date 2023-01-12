السعداوي يوجه بنقل ذوي الاحتياجات الخاصة ضمن خليجي 25

2023/01/12 | 19:10 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رساله انسانية تجبر بقلوب هذه الشريحة

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