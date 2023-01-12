الأمانة العامة: الطريق الحلقي يبلغ طوله 98 كم وسيُنجَز من خلال عدة مراحل

2023/01/12 | 19:18 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الخميس، المباشرة بإعداد التصاميم الخاصة ضمن المرحلة الأولى لمشروع الطريق الحلقي.

وقال المتحدث باسم الأمانة حيدر مجيد، إن "الطريق الحلقي يعد من المشاريع الحيوية والمهمة والاستراتيجية في العاصمة بغداد، حيث إنه مدرج ضمن مشروع إيجاد الحلول المناسبة لفك الاختناقات المرورية في العاصمة"، لافتاً إلى أن "الطريق يبلغ طوله 98 كم ويحيط بجميع جوانب العاصمة بغداد".

وأضاف مجيد، أن "هذا المشروع سيسهم في فك الاختناقات المرورية وتسهيل حركة السير إلى حد كبير للوافدين أو المغادرين من وإلى العاصمة".

وأشار إلى أن "الأمانة العامة في طور إعداد التصاميم الخاصة ضمن المرحلة الأولى للمشروع"، مبيناً أن "المشروع يعد من المشاريع طويلة الأمد ويحتاج إلى جهد وتكاتف حكومي، بالإضافة إلى أنه سينجز من خلال عدة مراحل".

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