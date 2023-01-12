2023/01/12 | 19:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -البصرة

انتهى الشوط الأول من مباراة المنتخب الوطني وشقيقه اليمني ضمن الجولة الثانية من بطولة كأس الخليج العربي (خليجي 25).

حيث سجل المنتخب العراقي هدفه الأول بمرمى نظيره اليمني، ضمن المباراة التي تجمعهم على ملعب جذع النخلة ضمن دوري المجموعات.

وجاء الهدف في الدقيقة 40 من عمر المباراة عبر رأسية من اللاعب مصطفى ناظم.

ويتصدر العراق المجموعة الاولى التي تضمه إلى جانب اليمن والسعودية وعمان.

يذكر أن المنتخب العراقي لعب 65 مباراة ضمن بطولة الخليج فاز بـ30 منها وتعادل في 24 وخسر 11 مرة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انتهاء شوط المباراة الأول بين العراق واليمن) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انتهاء شوط المباراة الأول بين العراق واليمن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).