العراق يسجل الهدف الأول على اليمن

2023/01/12 | 19:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

سجل المنتخب العراقي هدفه الأول بمرمى نظيره اليمني، ضمن المباراة التي تجمعهم على ملعب جذع النخلة ضمن دوري المجموعات.

وجاء الهدف في الدقيقة 40 من عمر المباراة عبر رأسية من اللاعب مصطفى ناظم.

ويتصدر العراق المجموعة الاولى التي تضمه إلى جانب اليمن والسعودية وعمان.

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