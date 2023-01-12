نتيجة اشتباكات مع تاجر مخدرات.. إصابة 5 منتسبين في السماوة

2023/01/12 | 19:30 - المصدر: السومرية نيوز

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افاد مصدر امني، اليوم الخميس، بأصابة 5 منتسبين بالقوات الامنية في السماوة.

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