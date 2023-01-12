2023/01/12 | 19:32 - المصدر: شبكة القيقب الدولية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دخل الإعفاء الضريبي الذي أقرته الحكومة الفيدرالية لتجديد المنازل حيز التنفيذ في كندا وسيحصل المؤهلين على 750 دولار تقريبا.يشمل الإعفاء النفقات المتعلقة ببناء جناح ثانوي لأحد أفراد الأسرة من كبار السن أو الكبار ذوي الإعاقة.وسيوفر الائتمان استردادا ضريبيا بنسبة 15 في المائة على المصاريف التي تصل إلى 50000 دولار بحد أقصى 7500 دولار.[…]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحكومة تقدم 750 دولارا لتجديد المنازل، تعرف على المؤهلين شبكة القيقب الدولية.

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