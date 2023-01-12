"أسقاس أمقاز".. السفيرة الأميركية بالجزائر تحيي رأس السنة الأمازيغية

2023/01/12 | 19:32 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت سفارة الولايات المتحدة بالجزائر تغريدة ضمنتها تهنئة السفيرة الأميركية، إليزابيث مور أوبين، الجزتائريين بمناسبة رأس السنة الأمازيغية يناير.

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