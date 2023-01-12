البيت الأبيض يؤكد العثور على مجموعة أخرى من الوثائق السرية من عهد أوباما في منزل بايدن بديلاوير

2023/01/12 | 19:33 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد البيت الأبيض، في بيان، الخميس، أن مساعدي الرئيس جو بايدن عثروا على وثائق مصنفة سرية في موقعين داخل منزله في ويلمنغتون بولاية ديلاوير.

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