سيناتور أمريكي: نعتزم التحقيق باحتفاظ بايدن بوثائق سرية

2023/01/12 | 19:35 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 12 يناير، 2023 بغداد/المسلة: أعلن النائب الجمهوري بمجلس النواب الأمريكي بول غوسار، الخميس 01/12/2023، أن...

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