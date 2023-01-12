مديرية الاستخبارات تضبط وكرًا لتهريب المشتقات النفطية في بابل

2023/01/12 | 19:46 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الخميس، عن ضبط وكرا يستخدم في تهريب المشتقات النفطية في محافظة بابل.وذكرت الخلية في بيان ورد لوكالة إيرث نيوز، أنه “ضمن سلسلة الواجبات النوعية التي تنفذها المديرية العامة للاستخبارات والامن لضرب اوكار الفساد والتهريب وبعد استحصال الموافقات القضائية تمكنت مفارزها في محافظة بابل من ضبط وكرا […]

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