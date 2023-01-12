كوجر: النفقات التشغيلية “الرواتب” في موازنة 2023 عالية جداً

2023/01/12 | 19:49 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عد عضو اللجنة المالية النيابية، جمال كوجر، النفقات التشغيلية في الموازنة المالية لعام 2023 بـ”العالية جداً”.

وقال كوجر في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم”:”مبالغ النفقات التشغيلية تعتبر عالية جداً لكثرة التعيينات باعتبارها فرصة عمل بسبب غيابها في القطاع الخاص”.

وأضاف ان “دعم الكتل السياسية لتمرير تلك التعيينات أوصلتنا الى تلك النفقات التشغيلية”.

وكان رئيس كتلة تحالف قوى الدولة فالح الساري، كشف أمس عن انخفاض كبير في النفقات الاستثمارية المخصصة في الموازنة المالية الاتحادية لعام 2023.

وقال الساري في بيان ان :”زيادة الموازنة التشغيلة أدى الى انخفاض نسبة الموازنة الاستثمارية وتنمية الاقاليم الى اجمالي النفقات في موازنة ٢٠٢٣ لأدنى مستوى طيلة السنوات الماضية”.

يذكر ان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني قد أعلن، الأسبوع الماضي، ارتفاع مبلغ الرواتب في الموازنة العامة للعام 2023، مستدركاً أن مسوّدة قانونها تحتاج إلى الكثير من الوقت.

وقال السوداني في مؤتمر صحفي، إن “مبلغ الرواتب في الموازنة ارتفع من 41 إلى 62 تريليون دينار”، موضحاً أن “الموازنة تحتاج إلى الكثير من الوقت” بهدف إقرارها.

وتوقع مستشاره للشؤون الاقتصادية، مظهر محمد صالح، أن يتم تقديم مسودة الموازنة الى مجلس النواب نهاية شهر كانون الثاني الجاري.

وقال صالح في تصريح صحفي، أول أمس الثلاثاء، انه “وحسب معلوماتي العامة فإن مسودة الموازنة لعام 2023 باتت شبه منتهية” مبيناً أن “أول قانون سيحظى بالأولوية حسب تصوري بعد معاودة مجلس النواب عمله، هو مشروع قانون الموازنة”.

يذكر ان عضو اللجنة المالية النيابية معين الكاظمي أعلن الأثنين الماضي ان وزارة المالية أنجزت مسودة موازنة 2023 وحوَّلتها بشقيها التشغيلي والاستثماري إلى مجلس الوزراء للتصويت.

وبين ان “الموازنة مقدَّرة بـ140 تريليون دينار بواقع 80 تريليوناً للتشغيلية و60 تريليوناً للاستثمارية” لافتا الى ان “اللجنة المالية ستعكف على دراسة الموازنة إذا ما وصلت إلى البرلمان مطلع الأسبوع المقبل ومتوقع إقرارها نهاية الشهر المقبل”.

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