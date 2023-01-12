المالية تخاطب الدفاع بشأن المفسوخة عقودهم (وثيقة)

2023/01/12 | 19:59 - المصدر: بغداد اليوم

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خاطبت وزارة المالية، اليوم الخميس، وزارة الدفاع بشأن تأليف لجنة تخص المفسوخة عقودهم من الأجهزة الأمنية والعسكرية.

وذكرت وثيقة صادرة من وزارة المالية تلقتها (بغداد اليوم) إن "وزارة المالية خاطبت وزارة الدفاع بشأن تأليف لجنة لتحديد اعداد المفسوخة عقودهم من الاجهزة الامنية والعسكرية".

أدناه نص الوثيقة:

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