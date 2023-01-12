السعودية تودّع من الدور الأول.. العراق وعُمان إلى نصف نهائي خليجي 25

2023/01/12 | 20:35 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تأهل منتخبا العراق وعُمان إلى نصف نهائي بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم "خليجي 25"، بعد فوز الأول على اليمن 5-0، والثاني مع السعودية 2-1، في الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الأولى.

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