الدفاع توجه دعوة لطلاب الدورة 86

2023/01/12 | 20:45 - المصدر: بغداد اليوم

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دعوة

تدعو الأكاديمية العسكرية في وزارة الدفاع، الطلاب المتقدمين للدورة التأهيلية (٨٦) للإلتحاق إلى الكلية العسكرية الرابعة يوم الأحد الموافق ١٥ كانون الثاني ٢٠٢٣، الساعة التاسعة صباحاً، مستصحبين معهم التجهيزات الشخصية ونسخة مصورة من المستمسكات الرسمية.

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