منتخب عُمان يتأهل ثانياً على المجموعة الأولى بعد تغلبه على نظيره السعودي

2023/01/12 | 20:45 - المصدر: بغداد اليوم

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تأهل المنتخب العُماني ثانيا على المجموعة الأولى بعد فوزه على المنتخب السعودي.

وتمكن المنتخب العُماني من الفوز على المنتخب السعودي بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعتهما ضمن مباريات الجولة الأولى في بطولة خليجي 25 التي أقيمت على ملعب الميناء الدولي في البصرة.

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