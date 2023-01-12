أول تعليق من الأسد عن اللقاءات السورية-التركية

2023/01/12 | 20:48 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الرئيس السوري بشار الأسد، الخميس، في أول تعليق عن اللقاءات السورية-التركية، على أهمية "إنهاء الاحتلال" و"وقف دعم الإرهاب"، في إشارة إلى التواجد العسكري التركي في سوريا وكذلك الدعم التركي للمعارضة السورية.

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