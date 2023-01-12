وفاة السيد حسين السبزواري نجل المرجع الراحل اية الله السيد عبد الاعلى السبزواري عن 73 عاما

2023/01/12 | 20:53 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفي صباح اليوم الخميس نجل المرجع

الديني عبد الاعلى السبزواري بعد صراع

مع المرض

وبحسب مصادر مطلعة لوكالة نون الخبرية

فقد توفي اليوم السيد حسين السبزواري

نجل سماحة آية الله العظمى السيد عبد

الأعلى السب

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