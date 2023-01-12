خليجي البصرة:عُمان تحسم موقعة السعودية بهدفين لهدف واحد

2023/01/12 | 20:53 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حجز المنتخب العماني مقعده في نصف نهائي

خليجي 25، بعد فوزه على شقيقه السعودي

بهدفين لهدف، مساء اليوم الخميس على

ملعب الميناء الأولمبي، ضمن الجولة

الثالثة والأخيرة من المجموعة الأولى

ببطولة كأس الخليج ا

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