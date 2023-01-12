العراق إلى نصف نهائي كأس الخليج بخماسية في اليمن

2023/01/12 | 20:53 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حقق المنتخب العراقي فوزاً كاسحا على

نظيره اليمني بنتيجة 5-0، في مباراة

جمعتهما مساء اليوم الخميس، على ملعب

البصرة الدولي، في الجولة الثالثة من

دور مجموعات كأس الخليج العربي "خليجي

25".

سجل أهداف ال

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