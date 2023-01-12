خليجي 25.. حسين علي يفوز بجائزة افضل لاعب بمباراة العراق واليمن

2023/01/12 | 21:04 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الجولة الأخيرة من تصفيات المجموعة الأولى ببطولة خليجي 25 في البصرة.

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