2023/01/12 | 21:06 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تشكيلة برشلونة الاساسية لمواجهة ريال بيتيس في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني المركز الخبري الوطني.

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