2023/01/12 | 21:15 - المصدر: قناة الشرقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: eHt3WsI_fSI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الهدف الخامس للمنتخـب العراقي في المرمى اليمني | الشرقية) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الهدف الخامس للمنتخـب العراقي في المرمى اليمني | الشرقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الشرقية).