2023/01/12 | 21:18 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 12 يناير، 2023 بغداد/المسلة: وليد الطائي فوز المنتخب العراقي على المنتخب السعودي، حقيقة فوز أبهر...

ظهرت المقالة مقاتلون على هيئة لاعبين في جذع النخلة أولاً على المسلة.

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