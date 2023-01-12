لجنة نيابية تكشف عن صعوبات تواجه تأسيس الشركة الوطنية للاتصالات

2023/01/12 | 21:21 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أكدت لجنة النقل والاتصالات النيابية ، الخميس ، أن تأسيس شركة وطنية للاتصالات يحتاج إلى خبرات وكوادر هندسية وفنية وإرادة حقيقية ، لافتا إلى أن مجلس النواب السابق صوت على تأسيس الشركة الوطنية .

وقال عضو اللجنة عقيل الفتلاوي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “تأسيس شركة وطنية للاتصالات يحتاج إلى تفاصيل فنية وإدارية واسعة على اعتبار البنى التحتية التي تستخدمها شركات الهاتف النقال متوفرة “.

وأضاف أن “هناك صعوبات قد تواجه عملية تأسيس الشركة الوطنية للاتصالات في الوقت الراهن”، مشيرا الى ان “رئيس الوزراء محمد شياع السوداني يولي اهتماما كبيرا بتأسيس الشركة الوطنية”.

وأوضح الفتلاوي، أن “الكوادر الهندسية والفنية غير مهياة في الوقت الراهن لادارة الشركة الوطنية للاتصالات وهي بحاجة الى تطوير مهاراتها بالتعاون مع الكوادر الهندسية والفنية المختصة”.

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