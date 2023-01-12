2023/01/12 | 21:23 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت الشركة العامة لتصنيع الحبوب في وزارة التجارة، اليوم الخميس، عن مباشرة المطاحن ومعامل انتاج الطحين باستلام خلطات الحبوب المخصصة لإنتاج طحين الحصة الاولى من العام الحالي.وقال مدير عام الشركة خالد اسماعيل النداوي، في بيان تلقته ايرث نيوز، أنه ” تم استنفارا كافة عجلات نقل الحبوب المخصصة لإنتاج الحصة الاولى من مادة […]

ظهرت المقالة التجارة: المطاحن تباشر باستلام ونقل خلطات الحبوب المخصصة لإنتاج الحصة الاولى من مادة الطحين للعام الحالي أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التجارة: المطاحن تباشر باستلام ونقل خلطات الحبوب المخصصة لإنتاج الحصة الاولى من مادة الطحين للعام الحالي) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التجارة: المطاحن تباشر باستلام ونقل خلطات الحبوب المخصصة لإنتاج الحصة الاولى من مادة الطحين للعام الحالي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).