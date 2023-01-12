2023/01/12 | 21:35 - المصدر: شبكة القيقب الدولية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تواجه المقاطعات الكندية تكاليف أعلى للتخلص من معقم اليدين منتهي الصلاحية الذي أرسلته أوتاوا تمتلئ المقاطعات بمطهرات اليد منتهية الصلاحية التي أرسلتها أوتاوا إليها خلال جائحة COVID-19.أنفقت الحكومة الفيدرالية 376 مليون دولار للحصول على أكثر من 20 مليون لتر من معقم اليدين، الذي وزعته وكالة الصحة العامة الكندية.ولكن الآن، معظم المقاطعات لديها مطهرات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص 20 مليون لتر من معقم اليدين يوقع المقاطعات الكندية في وضعية صعبة شبكة القيقب الدولية.

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