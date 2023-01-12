كاساس يتحدث لـ(بغداد اليوم) عن اللاعبين الذين سيشاركون بنصف النهائي

2023/01/12 | 21:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أكد مدرب المنتخب الوطني الإسباني خيسوس كاساس، أن جميع اللاعبين جاهزين للدور المقبل ومن لايجهز فهنالك بديل.

وقال كاساس في تصريح لـ(بغداد اليوم) خلال المؤتمر الصحفي المنعقد عقب انتهاء مباراة المنتخب مع اليمن، إن "جميع اللاعبين في جاهزية لمباراة الدور المقبل".

وأوضح أن "من لايكون جاهزا في اي مباراة فلن يشارك والبديل جاهز".

وتصدر العراق وعمان المجموعة الاولى ليتأهلوا إلى دور نصف النهائي، بانتظار الفازين من مباريات البحرين والكويت، فضلا عن قطر والامارات، التي ستجري يوم غد الجمعة.

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