2023/01/12 | 21:40 - المصدر: زاكروس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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مصدر الفيديو: 6sozHQ_dTGA
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ضيفة برنامج نفانيف تلقي نكتة عن سبب تساقط الشعر - برنامج نفانيف) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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