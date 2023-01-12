2023/01/12 | 21:40 - المصدر: زاكروس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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مصدر الفيديو: 0mlZ8mJmnkY
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. غزوة المحافظين .. دولار مرتفع و وعود لا تقتنع) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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