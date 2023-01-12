أمانة مجلس الوزراء: 3 فئات مشمولة بتوزيع 500 ألف قطعة أرض سكنية

2023/01/12 | 21:45 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

حددت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الخميس، آليات توزيع 500 ألف قطعة أرض على مستحقيها في بغداد والمحافظات.

وقال المتحدث باسم الأمانة في مقابلة مع وكالة "الغد برس"، وتابعته "الاقتصاد نيوز"، إنه "من ضمن البرنامج الوزاري هناك توزيع 500 ألف قطعة أرض في بغداد والمحافظات للمواطنين"، موضحا أن "الفئات المشمولة بهذه القطع هم ذوو الشهداء والرعاية الاجتماعية والمواطنين غير الموظفين ممن لا يمتلكون دور سكنية".

وبين أن هذه "الخطوة تستهدف توسيع المخطط الحضري للعاصمة والمحافظات وانشاء مدن جديدة"، مشيرا إلى أن "وزارة الاعمار والإسكان ستكون فاعل أساس في هذا الملف وإنجازه".

وأكمل، أن "تحديد الأراضي سيكون من قبل الجهات المختصة وعلى رأسها وزارة الاعمار والإسكان"، لافتا إلى "إشراك القطاع الخاص الذي سينشئ البنى التحتية للأراضي بالتعاون مع المصارف العراقية والبنك المركزي".

وأردف، أن "المصارف العراقية ستعمل على منح القروض الميسرة لغرض بناء الدور بالتوازي مع مبادرة البنك المركزي الموجهة للمواطنين والمستثمرين من أجل بناء الدور واطئة الكلفة".

ولفت إلى أنه "سيتم تحديد القطع وأماكنها ومساحاتها من خلال وزارة الإسكان والدوائر البلدية في المحافظات".

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