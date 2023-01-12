سيصل لـ500 ألف.. باحث يتحدث عن معلومة تكشف “لأول مرة” تتعلق بارتفاع سعر

2023/01/12 | 21:52 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف الباحث السياسي ليث شبر، عن معلومات قال إنها “تكشف لأول مرة”، تتلخص بامتلاك إيران لأموال ضخمة من الدينار العراقي تشتري عبره الدولار من السوق العراقي وتستنزفه.

وقال شبّر في تصريح متلفز ، إن “لدينا معلومات عن أن إيران لديها 50 تريليون دينار من العملة العراقية تسعى لاستبدالها بالدولار وهذه معلومة تكشف لأول مرة”، مبينًا أنه “اذا بقي سوق الدولار العراقي مفتوحًا للشراء على مصراعيه فأن الدولار لن يصل إلى 200 الف دينار فقط بل إلى 500 ألف دينار لكل 100 دولار”.

وأوضح أن “العراق ليس عليه ان يتخذ اجراءات حكومية فقط بل دولية أيضًا ويجب ان يفاتح مجلس الأمن الدولي لعقد اجتماع خاص بهذا الأمر لأن هذا الملف يخص معيشة المواطنين ويمس الأمن القومي للبلد، لأنه سيستنزف جميع العملة الصعبة التي يمتلكها العراق”.

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