2023/01/12 | 21:53 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلقت موسكو، الخميس، سراح أحد قدامى المحاربين في البحرية الأمريكية، الذي تم اعتقاله في روسيا منذ ما يقرب من عام، بعد أشهر من المفاوضات التي قادها حاكم ولاية نيو مكسيكو السابق بيل ريتشاردسون، بحسب ما أعلن المتحدث باسم عائلته لشبكة CNN.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حاكم ولاية نيومكسيكو السابق قاد المفاوضات.. إطلاق سراح عنصر سابق بالبحرية الأمريكية من روسيا) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حاكم ولاية نيومكسيكو السابق قاد المفاوضات.. إطلاق سراح عنصر سابق بالبحرية الأمريكية من روسيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).