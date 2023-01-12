2023/01/12 | 21:55 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: YeXxyWamFsY

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. السلطات المحلية في الموصل تقدم على تهديم عشرات الدور السكنية بالساحل الايسر بدعم من قوة عسكرية) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. السلطات المحلية في الموصل تقدم على تهديم عشرات الدور السكنية بالساحل الايسر بدعم من قوة عسكرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).