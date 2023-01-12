2023/01/12 | 21:56 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مستصحبين معهم التجهيزات الشخصية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدفاع تدعو المتقدمين للدورة التأهيلية 86 الالتحاق بالكلية العسكرية 4) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدفاع تدعو المتقدمين للدورة التأهيلية 86 الالتحاق بالكلية العسكرية 4) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).