2023/01/12 | 22:06 - المصدر: المسلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- 12 يناير، 2023 بغداد/المسلة: أكد الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي ورئيس...
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشيخ الخزعلي: ندعم أمن واستقرار الأردن ودول المنطقة) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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