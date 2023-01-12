الشيخ الخزعلي: ندعم أمن واستقرار الأردن ودول المنطقة

2023/01/12 | 22:06 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 12 يناير، 2023 بغداد/المسلة: أكد الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي ورئيس...

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