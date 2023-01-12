2023/01/12 | 22:07 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني نفذت شعبة الاعلام والوعي البلدي في بلدية الشعب، اليوم الخميس، تخص نظافة وزراعة وتنظيف مشبكات تصريف مياة الامطار في منطقة حي البساتين.وذكرت الدائرة في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/ انه”حسب […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالصور..



حملة مشتركة لأقسام “بلدية الشعب” لتنظيف مشبكات مياه الامطار بحي البساتين المركز الخبري الوطني.

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