الشيخ الخزعلي: الأمن في الأردن يعني الأمن في العراق

2023/01/12 | 22:07 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكد الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي ورئيس البرلمان الأردني أحمد الصفدي، اليوم الخميس، أهمية تفعيل العلاقات البرلمانية بين العراق والاردن.وقال مكتب الشيخ الخزعلي في بيان تلقاه/ […]

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