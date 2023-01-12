2023/01/12 | 22:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-ترجمة

أعلنت صحيفة "ذا سيريان ريبورت" السورية شبه الرسمية، اليوم الخميس، عن اتخاذ السلطات العراقية قرارا وصفته "بالحيوي" للاقتصاد المشترك بين البلدين، مؤكدة أنه سيعيد احياء التجارة بين العراق وسوريا مرة أخرى.

تقرير الشبكة الذي ترجمته (بغداد اليوم)، أكد أن "السلطات العراقية قررت السماح للشاحنات السورية بدخول العراق مرة أخرى لشحن البضائع والسلع بشكل مباشر من المصانع السورية الى العراقية والعكس، الامر الذي وصفته بأنه "سيعيد احياء التجارة بين البلدين بعد تدهور استمر لسنوات".

وقالت الشبكة، إن "السلطات العراقية وبسبب "مخاوف امنية وصحية" قامت بمنع الشاحنات السورية من دخول الأراضي العراقية مع اغلاق البلاد امام الوافدين نتيجة لانتشار وباء كورونا، الامر الذي تم رفعه أخيرا، موضحة بان التبادل التجاري مع العراق هو احد اهم الشراكات التجارية لسوريا في المنطقة.

وفي ديسمبر الماضي، قال وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري سامر الخليل في تصريح صحفي تابعته (بغداد اليوم)، إنه “سيتم التواصل مع الجانب العراقي للسماح للشاحنات السورية بالدخول إلى الأراضي العراقية مجدداً".

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