توجيهات من رئيس أركان الجيش ونائب قائد العمليات المشتركة تخص ديالى

2023/01/12 | 22:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -بغداد

أصدر رئيس أركان الجيش الفريق أول الركن عبد الأمير رشيد يارالله و قائد العمليات المشتركة الفريق الركن قيس خلف رحيمة، اليوم الخميس، توجيهات تخص محافظة ديالى.

وقال إعلام وزارة الدفاع في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "رئيس أركان الجيش، الفريق أول (قوات خاصة) الركن عبد الأمير رشيد يارالله، ونائب قائد العمليات المشتركة، الفريق الركن قيس خلف رحيمة، ترأسا اجتماعاً أمنياً موسعاً في مقر قيادة العمليات المشتركة، لمناقشة الأوضاع الأمنية ووضع الخطط المستقبلية، بحضور رئيس أركان قيادة العمليات المشتركة قائد القوات البرية وقائد عمليات ديالى وقائد عمليات حشد ديالى وقائد الفرقة المشاة الأولى وقائد الفرقة المدرعة التاسعة وقائد شرطة ديالى والوكالات الامنية".

واضاف أن "القادة قدموا إيجازاتهم بشأن الوضع الأمني في قواطع مسؤوليتهم، ووفقاً للتحديات بما يؤمن قواطع العمليات المعنية، بعدها جرت مناقشة مستفيضة لمحور الاجتماع من قبل الحضور".

وتابع أن "رئيس أركان الجيش، ونائب قائد العمليات المشتركة، وجها على إعادة انفتاح القطعات وتكثيف الجهد الاستخباري وتحديث الخطط باستمرار وتنفيذ العمليات الاستباقية، لملاحقة الفلول الارهابية".

تحرير: أ خ

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