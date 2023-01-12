2023/01/12 | 22:35 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: uvLJ_Ky26xo

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. السعودية | نجاح عملية فصل التوأمين العراقيين علي وعمر وبدء مرحلة ترميم الأعضاء) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. السعودية | نجاح عملية فصل التوأمين العراقيين علي وعمر وبدء مرحلة ترميم الأعضاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).