2023/01/12 | 22:35 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: gK9Ra5HDK44

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. التربية.. تثبيت المحاضرين وانتظار الملحقين | واجب الصراحه مع علي عماد) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. التربية.. تثبيت المحاضرين وانتظار الملحقين | واجب الصراحه مع علي عماد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).