2023/01/12 | 22:35 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حكم بالحبس المشدد لأمين مخزن "اختلس" 29 طناً من "كبسة فول الصويا" في النجف هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/01/12 | 22:35.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حكم بالحبس المشدد لأمين مخزن "اختلس" 29 طناً من "كبسة فول الصويا" في النجف) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حكم بالحبس المشدد لأمين مخزن "اختلس" 29 طناً من "كبسة فول الصويا" في النجف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).