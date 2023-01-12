وزير العدل الأميركي: تعيين محقق خاص في وثائق بايدن السرية

2023/01/12 | 22:43 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 12 يناير، 2023 بغداد/المسلة: أعلن وزير العدل الأميركي، ميريك غارلاند، الخميس 01/12/2023، تعيين محقق خاص...

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