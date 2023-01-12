ارتفاع حصيلة المصابين من القوات الامنية في اشتباكات السماوة

2023/01/12 | 22:45 - المصدر: السومرية نيوز

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افاد مصدر امني، اليوم الخميس، بأرتفاع حصيلة المصابين من القوات الامنية جراء اشتباك مسلح مع احد تجار المخدرات في منطقة البو زويد بمحافظة السماوة .

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