2023/01/12 | 22:58 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تدرس بريطانيا تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية، بعد العقوبات المفروضة عليه بالفعل من قبل لندن.وفي كلمة له أمام البرلمان، قال وزير الدولة بوزارة الشؤون الخارجية البريطانية ليو دوكيرتي اليوم الخميس إن “بريطانيا تدرس تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية، لكنها لم تتخذ بعد قرارا نهائيا بهذا الشأن”.وخلال مناقشة للوضع في […]

ظهرت المقالة بريطانيا تدرس تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بريطانيا تدرس تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بريطانيا تدرس تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).