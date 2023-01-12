إجراء مقابلات مع مساعدين سابقين لبايدن في إطار التحقيق حول الوثائق السرية.. وتعيين مستشار خاص

2023/01/12 | 23:02 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مصدران مطلعان، في تصريحات لشبكة CNN، أنه تم إجراء مقابلات مع العديد من الأشخاص المرتبطين بالرئيس الأمريكي جو بايدن، كجزء من تحقيق وزارة العدل في اكتشاف الوثائق المصنفة سرية، منذ أن كان نائبا للرئيس الأسبق باراك أوباما.

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