2023/01/12 | 23:30 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Wb_Vul6y7m4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الافراح تعم المحافظات العراقية.. الفوز على اليمن يولد فرحة جماهيرية | الحصاد الاخباري 2023/1/12) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الافراح تعم المحافظات العراقية.. الفوز على اليمن يولد فرحة جماهيرية | الحصاد الاخباري 2023/1/12) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).