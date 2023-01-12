استشهاد منتسب وإصابة 6 آخرين باشتباكات مع تجار مخدرات في المثنى

2023/01/12 | 23:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - المثنى

أفاد مصدر امني، الخميس، باستشهاد منتسب وإصابة 6 آخرين في اشتباكات مع تجار مخدرات بالمثنى.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "منتسباً في شرطة مكافحة المخدرات استشهد وأصيب 6 آخرين بينهم قائد القوة المهاجمة خلال محاولة للسيطرة على وكرين للمخدرات في ناحية (السوير) بمحافظة المثنى".

وأضاف، أن "العناصر المحاصرة هي قبيلة كاملة معروفة بتجارتها للمخدرات و السلاح، و ان هذه الاشتباكات ليست بالجديدة".

وتابع أنه "سبق وان تصادمت القوات الامنية مع هذه القبيلة وانتهت بوقف اطلاق النار من دون القاء القبض عليهم لمقاومتهم الشرسة وما يملكونه من اعتدة واسلحة نارية ثقيلة ومتوسطة".

وفي وقت سابق افاد مصدر امني، بإصابة منتسبين اثنين وامرأة نتيجة اشتباكات للقوات الامنية مع تجار مخدرات في محافظة المثنى.

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